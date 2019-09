E’ stato presentato oggi presso la sede della Direzione Generale di ASUITs il progetto Overnight #Unplastic, volto a sensibilizzare i più giovani sui temi dell’ambiente e del riciclo.

Overnight si arricchisce così di una nuova iniziativa, nata dall’entusiasmo degli operatori e grazie alla pronta messa in rete di tutti i soggetti coinvolti, allo scopo di sensibilizzare i più giovani sull’importanza di rispettare l’ambiente evitando l’uso della plastica. Un valore aggiunto che si accompagna ai temi cardine di Overnight, in particolare la promozione di un divertimento sicuro, la sensibilizzazione sulle malattie sessualmente trasmissibili e gli effetti a breve e lungo termine dell'uso di sostanze.

L’iniziativa si svolgerà nella serata di sabato 21 settembre in pieno centro a Trieste, nella zona clou della movida triestina, tra via Torino e Piazza Venezia, dove di sabato sono già presenti il camper e il banchetto di Overnight. Parteciperanno anche la gran parte dei gestori dei locali della zona, che quella sera non utilizzeranno materiali usa e getta di plastica ma bicchieri di carta.

Oltre ad OVERNIGHT TAXI, durante la serata ci sarà una esibizione di Poetry Slam (gara di componimenti poetici in tema ambientale) organizzata da Zufzone e una caccia al tesoro in tema unplastic con domande su ambiente ed ecologia.

Potranno partecipare alla caccia al tesoro 6 squadre da 4 partecipanti ognuna; i partecipanti dovranno rispondere correttamente alcune domande sull’ambiente e il riciclo per passare alle tappe successive. Le indicazioni saranno posizionate all’interno dei locali che aderiscono all’iniziativa.

Successivamente avrà luogo la gara di Poetry Slam, durante la quale i concorrenti reciteranno un loro componimento poetico in tema ambientale. I vincitori della caccia al tesoro e quello della gara di poesia avranno la possibilità di vivere un’esperienza unica: seguire la cinquantunesima edizione della Barcolana direttamente dall’elicottero della manifestazione.

Durante l’intera serata verrà distribuito materiale informativo, 150 magliette di Overnight #Unplastic e sarà richiesto ai ragazzi di compilare alcuni questionari sul tema dell’ambiente. Grazie al Comune di Trieste, in piazza Venezia verrà posizionata una piccola imbarcazione optimist (messa a disposizione dall’organizzazione della Barcolana) contenente 1.000 borracce di alluminio donate da AcegasApsAmga, che verranno distribuite a tutti i ragazzi che chiederanno informazioni presso il banchetto Overnight. Grazie ad AcegasApsAmga e al Comune di Trieste sarà allestito anche un erogatore d’acqua per riempire le borracce dei ragazzi.

Dalle 21 inizieranno le proiezioni di filmati in tema ambientale gestite dagli operatori dell’Arpa.

Overnight #Unplastic è realizzato grazie a: SC Manutenzione e sviluppo del patrimonio di ASUITs, Dipartimento delle Dipendenze di ASUITs, Regione FVG, ARPA FVG, Comune di Trieste, AcegasApsAmga, Barcolana Srl, Cooperativa la Quercia, DuemilaUno-Agenzia Sociale e l'associazione di volontariato ALT.

In caso di maltempo l’iniziativa verrà rimandata al sabato successivo, 28 settembre.

Il servizio Gestione Ambiente Aziendale di ASUITs

ASUITs è la prima azienda in regione ad essersi dotata recentemente di una Politica ambientale e prima in Italia ad attuare a fine anno la valutazione dell’impatto ambientale.

Il servizio Gestione Ambiente Aziendale è un servizio di supporto alla Direzione per l'applicazione delle politiche ambientali adottate. La sua mission è di educare e aiutare i colleghi ad un maggior rispetto ambientale, consentendo loro di operare in modo sostenibile.

Tra gli aspetti fondamentali del rispetto ambientale ci sono i rifiuti e le emissioni in atmosfera o al suolo. Il servizio, attraverso azioni di monitoraggio e di formazione, vuole migliorare il rapporto tra le attività proprie dell'azienda e il mondo che ci circonda.

Overnight

Overnight è giunto quest’anno alla sua quattordicesima edizione. Il progetto è promosso dal Dipartimento delle Dipendenze di ASUITs, in collaborazione con il Servizio 118, le cooperative La Quercia, DuemilaUno-Agenzia Sociale e l'associazione di volontariato ALT.

L’iniziativa si rivolge ai ragazzi sotto i 25 anni è ha lo scopo di promuovere un divertimento sicuro con azioni di ascolto, fornendo informazioni e counselling sulle malattie sessualmente trasmissibili e sugli effetti a breve e lungo termine dell'uso di sostanze, promuovendo l’esecuzione di etiltest, mettendo a disposizione materiali informativi, gadget e buoni taxi e prevede uno spazio dedicato agli interventi sanitari in caso di bisogno.

Per quanto attiene alla mobilità sicura, vengono distribuiti buoni taxi da 5 euro ai ragazzi di età compresa tra i 16 e i 25 anni. I buoni, messi a disposizione da ASUITs nell'ambito delle iniziative di prevenzione degli incidenti stradali, si possono ritirare, per tutta la durata del progetto, presso il banchetto ed il camper di Overnight, situato nella zona di via Torino. I minorenni possono ritirarli solo se accompagnati dai genitori o esibendo una loro delega. Anche quest'anno sono stati contattati i rappresentanti della cooperativa dei taxisti Radio Taxi, con l'obiettivo di sensibilizzarli ai temi relativi al consumo a rischio di alcol e sostanze da parte dei giovani.

Ai ragazzi che ritireranno i buoni taxi verrà richiesto un indirizzo mail o un altro contatto personale per permettere all’equipe di tenere un rapporto costante con loro per inviare informazioni utili alla promozione della salute e per monitorare l'utilizzo dei buoni taxi.

La presenza dell'equipe di Overnight viene segnalata su Facebook seguendo la pagina dedicata https://www.facebook.com/progetto.overnight/

