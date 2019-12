Prestazioni veterinarie

L’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste comunica che dal 1 gennaio 2020 le prestazioni veterinarie, su richiesta del proprietario, come iscrizione cani e gatti all'anagrafe, rilascio passaporti, rilascio certificati sanitari per l'espatrio, verranno erogate presso gli ambulatori veterinari dell'Azienda, esclusivamente previa prenotazione presso gli sportelli CUP. Gli orari di apertura saranno: -Ambulatorio di via Paolo de Ralli, 3, parco di san Giovanni – Dipartimento di Prevenzione: lunedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.00 e martedì dalle 12.00 alle 14.30. -Ambulatorio di Prosecco, Stazione 20, Polo Zooantropologico: mercoledì dalle 12,00 alle 13.00.