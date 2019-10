Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati

Si comunica che è stato indetto uno sciopero generale per l’intera giornata del 25 ottobre 2019 da parte delle Associazioni Sindacali CUB – Confederazione Unitaria di Base, SGB – Sindacato Generale di Base, SI COBAS – Sindacato Intercategoriale COBAS e USI-CIT – Unione Sindacale Italiana. Allo sciopero hanno aderito anche le Associazioni Sindacali CUB Sanità e CUB Pubblico Impiego.

In previsione di ciò, fatta salva l'eventuale revoca o sospensione dell'azione di sciopero, si segnala che in questa giornata saranno garantite le urgenze e l'erogazione dei servizi minimi essenziali, come previsto dalla normativa vigente.



Ci scusiamo per gli eventuali disagi all'utenza che potranno verificarsi.

CREAUS/RD