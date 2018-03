8 MARZO: SCIOPERO GENERALE

E' stato indetto uno sciopero generale per l’intera giornata dell’8 marzo 2018 da parte delle OO.SS. SLAI COBAS, USI, USI-AIT, USB.

Inoltre, l’associazione sindacale CUB Sanità ha proclamato lo sciopero di 24 ore, e per gli interi turni di servizio, anche del personale del comparto pubblico e privato afferente al settore sanità e del socio- sanitario - educativo- assistenziale.

In previsione di ciò, fatta salva l'eventuale revoca o sospensione dell'azione di sciopero, si segnala che in questa giornata saranno garantite le urgenze e l'erogazione dei servizi minimi essenziali, come previsto dalla normativa vigente.