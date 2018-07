TRASFERIMENTO CENTRO DONATORI DI SANGUE E AMBULATORIO TRASFUSIONALE

L’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste informa che lunedì 30 luglio il Centro Donatori di Sangue e Ambulatorio Trasfusionale dell’Ospedale Maggiore saranno trasferiti in nuovi locali.

Per consentire le operazioni di trasloco, nella giornata del 30 luglio le attività di donazioni di sangue e di ambulatorio trasfusionale saranno sospese , per riprendere martedì 31 luglio con i consueti orari.

Il nuovo Centro Donatori e Ambulatorio Trasfusionale è ubicato sempre al piano terra dell’Ospedale Maggiore, a pochi metri dagli attuali locali.

Si accede al nuovo Centro tramite l’ingresso principale di Piazza dell’Ospitale 1, aperto dal lunedì al sabato; entrando nell’atrio, salire i gradini a destra e fermarsi a metà corridoio; oppure dall’ingresso di via Pietà 2/1, aperto dal lunedì al venerdì, prendere il corridoio al piano terra a sinistra, superare il vecchio Centro, in fondo al corridoio a destra.

Il dott. Luca Mascaretti, Direttore del Dipartimento di Medicina Trasfusionale Giuliano Isontino – Trieste, ringrazia tutti coloro che stanno lavorando per il trasferimento e invita tutte le donatrici ed i donatori di sangue di Trieste a recarsi a donare nel nuovo Centro, anche in vista dell’emergenza estiva, e auspica che la nuova collocazione sarà di gradimento per tutti, donatori e pazienti.

