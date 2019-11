Allianz: Fedriga, garanzie per Fvg rispetto spostamento sede a Milano

Trieste, 8 nov - "Il direttore generale di Allianz, Maurizio De Vescovi, mi ha personalmente garantito che lo spostamento della sede legale di Allianz da Trieste a Milano non comporterà alcuna compressione dell'occupazione; anzi, a tal proposito mi auguro che l'impegno del gruppo assicurativo in Friuli Venezia Giulia possa portare ad un ulteriore allargamento".Lo afferma il governatore Massimiliano Fedriga al termine del colloquio intercorso con i vertici di Allianz che, è stato ricordato, nella direzione del capoluogo giuliano può contare su un migliaio di dipendenti."Saldo zero e nessuna variazione - ha aggiunto Fedriga - anche per quanto riguarda l'impatto economico e finanziario sul territorio in quanto - evidenzia il governatore - le imposte da versare a Regione e Comune usufruiranno del nuovo sistema, introdotto lo scorso anno, che si basa sul maturato e non sul riscosso"."In ogni caso - conclude Fedriga - ho chiesto alla governance di Allianz di fissare prossimamente un incontro al fine di chiarire ogni dettaglio che può riguardare il Friuli Venezia Giulia". ARC/FC