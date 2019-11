Autonomie locali: 11/11 alle 14.45 seduta del Consiglio a Udine

Udine, 10 nov - Il Consiglio delle autonomie locali (Cal) si riunirà domani alle 14.45 nella sede della Regione a Udine (sala Romoli).Il Cal sarà chiamato ad esprimere il proprio parere sulla deliberazione della Giunta regionale del 18 ottobre scorso sul "Programma triennale per lo sviluppo dell'Ict, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche 2020-2022" che sarà illustrato dall'assessore regionale ai Sistemi informativi, Sebastiano Callari.All'organismo consultivo saranno richiesti anche i pareri sui disegni di legge "Legge di stabilità 2020", "Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022" e "Bilancio di previsione per gli anni 2020 - 2022".Inserito, infine, nell'ordine del giorno anche l'intesa sull'articolo 9 del disegno di legge "Legge di stabilità 2020" e sull'articolo 9 del disegno di legge "Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022" (disposizioni riguardanti la finanza locale).I ddl verranno illustrati per le rispettive parti di competenza dagli assessori regionali alle Finanze, Barbara Zilli, e alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti. ARC