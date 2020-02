Casa: a 180 Comuni risorse aggiuntive per 1,9 mln a sostegno locazioni

Trieste, 28 feb - I Comuni del Friuli Venezia Giulia avranno a disposizione 1,9 milioni di euro di risorse aggiuntive per la copertura delle domande di contributo a sostegno dei canoni di locazione abitativa.Lo ha deciso la Giunta regionale che oggi ha approvato, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e territorio, una delibera che stanzia complessivamente 1,9 milioni di euro che si aggiungono alle risorse di oltre 8,4 milioni di euro, già ripartiti a settembre, tra i Comuni che avevano fatto domanda di finanziamento a seguito della chiusura dei bandi locali.Le risorse derivano per 222mila euro da fondi statali a valere sul 2019, per 757mila euro da risorse a valere sulle annualità 2014-15 non utilizzate per il sostegno alla morosità incolpevole e circa 972mila euro, sempre riferite agli anni 2014-15, non trasferite ai Comuni ad alta tensione abitativa.Complessivamente i fondi sono ripartiti tra 180 Comuni sui 182 già assegnatari del riparto 2019. ARC/SSA/gg