Coronavirus: attività presso Cpi, Cor e Siconte solo su appuntamento

Trieste, 24 feb - A seguito dell'ordinanza del ministro della Salute d'intesa con il presidente della Regione su "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 2019", le attività di accoglienza generica presso Centri per l'impiego (Cpi), Centri orientamento regionali (Cor) e gli sportelli Si.con.te (Sistema di conciliazione integrato) sono sospese. I servizi restano attivi per incontri riservati su appuntamento.



Lo prevede un'ordinanza diffusa oggi dalla direzione centrale Lavoro, Istruzione, Formazione, Università, Ricerca e Famiglia.



Gli incontri nei centri e negli sportelli, pertanto, hanno luogo solo se preventivamente concordati telefonicamente. Nel contempo, gli uffici garantiscono la gestione ordinaria e l'erogazione dei servizi. ARC/Com/pph