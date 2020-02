Coronavirus: condivisione Giunta e Consiglio Fvg per azione comune

Udine, 24 feb - Le indicazioni previste dall'ordinanza ministeriale, già al centro dell'incontro odierno con i sindaci, sono state uno dei temi della riunione che il governatore e il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia hanno tenuto con il presidente dell'Assemblea legislativa e i presidenti dei Gruppi consiliari, nella sede della Regione a Udine.Un confronto sulla gestione dell'emergenza Coronavirus in cui è emersa la condivisione per un'azione comune da parte di tutte le forze politiche della Regione e il supporto per affrontare la situazione, indipendentemente dalle appartenenze di maggioranza e opposizione.Secondo il governatore si tratta della dimostrazione di unità da parte della comunità del Friuli Venezia Giulia che in casi di emergenza sa operare scelte condivise nel segno della responsabilità.Ad esprimere fiducia nelle indicazioni dell'ordinanza e l'appoggio e la solidarietà dell'intero Consiglio regionale all'azione messa in campo dalla Giunta del Fvg è stato il presidente dell'Assemblea insieme con i capigruppo che hanno posto anche l'accento sulla necessità di un'attenzione particolare verso le attività economiche e per una moratoria riguardante le scadenze fiscali.Infine, è stato ricordato che l'attività istituzionale programmata dal Consiglio regionale proseguirà regolarmente. ARC/LP/pph