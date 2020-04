Coronavirus: Fedriga, Governo convochi tavolo con Regioni Speciali

Trieste, 8 apr - "Il Governo convochi con urgenza il tavolo con le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome per affrontare i riflessi finanziari sulle Autonomie causati dall'emergenza epidemiologica in corso".Lo ha chiesto oggi con fermezza il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, durante la riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome."Tale momento di confronto non può più infatti essere oggetto di ulteriori rinvii - ha sottolineato Fedriga - perché troppe sono le domande rimaste inevase dall'Esecutivo nazionale". ARC/RT/al