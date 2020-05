Coronavirus: in Fvg positivi scendono a 653 (-24 rispetto a ieri)

Palmanova, 19 mag - Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 653, 24 in meno rispetto alla giornata di ieri.Si riducono a 2 i pazienti che si trovano in terapia intensiva, quelli ricoverati in altri reparti risultano essere 76, mentre non si registrano nuovo decessi (320 in totale). Lo ha comunicato oggi il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi.Analizzando i dati complessivi, dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus sono 3.203 (5 più di ieri): 1.357 a Trieste, 973 a Udine, 668 a Pordenone e 205 a Gorizia.I totalmente guariti invece ammontano a 2.230 (29 più di ieri), i clinicamente guariti a 53 e le persone in isolamento domiciliare sono 522. I deceduti sono 175 a Trieste, 73 a Udine, 67 a Pordenone e 5 a Gorizia. ARC/GG/ep