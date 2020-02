Coronavirus: Regione, auspicio ordinanza entro oggi e misure da domani

Palmanova, 23 feb - L'auspicio è che l'ordinanza per adottare anche in Friuli Venezia Giulia misure urgenti per il contenimento del coronavirus sia pronta già questa sera e operativa da domani.Lo ha affermato il governatore della Regione, chiarendo che la durata del provvedimento sarà stabilita in funzione del variare dello scenario epidemiologico su cui nessuno è ora in grado di fare previsioni puntuali.La Regione ha dichiarato che le istituzioni stanno assistendo ad un fenomeno che si sta moltiplicando di ora in ora e come sia quindi opportuno attuare tutte le precazioni di fronte a un evento che si sta allargando in modo importante.Il Friuli Venezia Giulia è ad oggi l'unica Regione che sta adottando misure di massima precauzione pur non avendo ancora sul proprio territorio nemmeno un caso conclamato di persona affetta da coronavirus.Il governatore ha rimarcato come questo sia il comportamento più tempestivo e virtuoso da affrontare in tempi di altissima mobilità delle persone e di fronte a quella che è ormai un'emergenza nazionale.In merito alle due strutture individuate per essere attrezzate e rese disponibili qualora ci fosse la necessità di spazi per isolare persone che non possano restare in quarantena al proprio domicilio è stato spiegato che quella di Muggia, presso l'ex caserma della Polizia in località Lazzaretto, è in attesa di autorizzazione definitiva e potrà contare su 41 posti con stanze dotate di servizi igienici, mentre quella di Tricesimo nella foresteria del Castello nei pressi del Santuario della Madonna Missionaria potrà ospitare altre eventuali 28 persone.Canali specifici di accesso ai Pronto soccorso per chi manifesta sintomi di carattere influenzale e supporto infermieristico dalle ore 8 alle 20 al personale del Numero unico (Nue) 112 sono alcune delle altre iniziative che la Regione Fvg ha adottato da settimane.Dall'attivazione del supporto infermieristico al personale del Numero unico avvenuto il 27 gennaio scorso le chiamate sono state in media una al giorno, ma dal 21 febbraio il numero è impennato: nella sola giornata di ieri le persone che hanno chiamato sono state 160 e di queste il 47 per cento sono state filtrate dal personale infermieristico presente nella centrale del Nue. Nella giornata di oggi le chiamate sono state 250, di cui 134 sono state filtrate.Per informare al meglio la popolazione la Regione Fvg ha annunciato che disporrà da domani punti stampa periodici per aggiornare quotidianamente i cittadini con la massima trasparenza. ARC/EP/pph