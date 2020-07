Coronavirus: Riccardi, parte prevenzione con consolati e aziende

Al via a Monfalcone screening su comunità bengalese Palmanova, 8 lug - "Partiamo con un'attività preventiva di informazione capillare, fatta attraverso le associazioni datoriali e i consolati, comunicando la lista dei Paesi dai quali chi proviene deve essere sottoposto a quarantena, assieme al contestuale obbligo di contattare il dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria territorialmente competente".Lo ha detto oggi il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, nel corso della riunione che si è tenuta in videoconferenza con il prefetto di Trieste e commissario di Governo, Valerio Valenti, e i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli Enti locali del territorio.Come ha ribadito Riccardi, sebbene il numero dei nuovi contagi (tutti relativi a persone provenienti dall'area balcanica) sia ancora contenuto, non va sottovalutato il rischio che, se il fenomeno non viene tracciato e sorvegliato, possano svilupparsi dei focolai di proporzioni importanti.In quest'ottica, come ha spiegato il vicegovernatore, la strada della prevenzione e dell'informazione è preferibile a quella dell'introduzione di misure ristrettive che andrebbero a incidere sulla vita dei cittadini e sulle attività economiche."Non ci troviamo di fronte a un contagio che vede la diffusione di casi all'interno degli ospedali o delle case di riposo come è venuto della fase 1, ma registriamo - ha detto - il fatto che i nuovi positivi sono provenienti dai paesi dell'ex Jugoslavia. Mentre un altro elemento di attenzione è stato posto sulla comunità bengalese di Monfalcone, in considerazione del blocco istituito dal Governo sui voli dal Bangladesh".In particolare, per quel che riguarda la situazione di Monfalcone, verrà eseguito da venerdì a sabato prossimi, da parte dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, uno screening (tampone laringofaringeo) sulle persone (circa 300) individuate dal Comune che sono arrivate dal Bangladesh nell'ultimo mese. Oltre a ciò, verrà distribuita una dettagliata brochure con tutte le informazioni del caso.Nella giornata di domani verrà inviata dalla Regione una nota dettagliata su tutte le informazioni necessarie per le aziende e le persone provenienti dai paesi extra Ue segnalati dal Ministero della Salute. Inoltre, sullo stesso tema, sempre nella giornata di domani, ci sarà un incontro tra la Regione con i presidenti delle Assemblee dei sindaci degli Ambiti dei servizi sociali dei Comuni. ARC/GG/al