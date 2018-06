Disabilità: Roberti, Believe in Yourself esalta valori sport

Trieste, 19 giu - "Il grande lavoro che vogliamo portare avanti attraverso l'istituzione, per la prima volta, di una delega effettiva alla disabilità, è una priorità per la Giunta Fedriga che il governatore ha inserito nelle dichiarazioni programmatiche. Ecco perché - ha affermato l'assessore alle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, intervenendo oggi a Trieste all'evento benefico Believe in Yourself, organizzato al palasport di Chiarbola dalla Fondazione Vitale Onlus in collaborazione con Fipic, Comune Trieste, Apd Miramar e con il sostegno di Principe di San Daniele - l'incontro amichevole Italia-Spagna di basket in carrozzina è un'immagine promozionale ideale rispetto a quanto si può e si deve fare per eliminare barriere fisiche e di pensiero"."Lo spettacolo sportivo ammirato oggi a Trieste - ha aggiunto dopo avere incontrato Enrico Ambrosetti, il cestista triestino amputato ad una gamba che, oltre a far parte della Nazionale azzurra, è testimonial della manifestazione - ha nulla da invidiare ad altri in termini di attrattività e lo dimostra chiaramente il sold out registrato per questa che, mi auguro, sia solo una delle prime occasioni per ammirare in Friuli Venezia Giulia il basket in carrozzina ad alto livello così come altri eventi di sport paralimpici"."Ad Enrico e alla sua famiglia - ha sottolineato l'assessore - va un caloroso ringraziamento per aver trasformato, con ammirevole forza d'animo, una difficoltà che la vita gli ha riservato in un atto di generosità e di impegno verso la promozione non di una singola iniziativa ma di un modo di essere, di raccogliere ed affrontare le sfide che deve essere proprio di ognuno di noi"."Impegnarsi con e per la disabilità - ha concluso Roberti - significa ascoltare e dialogare con il territorio, valorizzarne gli eventi e i momenti di crescita che passano da una stretta collaborazione tra pubblico e privato, intervenendo uno a fianco dell'altro per fare sì che questa regione possa diventare un esempio assoluto a livello nazionale".ARC/FC