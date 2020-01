Fondi statali: Rosolen/Pizzimenti ok piano asili nido per oltre 4mln

Udine, 24 gen - La Giunta del Friuli Venezia Giulia, su proposta degli assessori regionali alle Infrastrutture, Graziano Pizzimenti, e al Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca, Università e Famiglia Alessia Rosolen, ha deliberato il piano d'azione regionale per il 2019 per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione per le bambine e i bambini fra 0 e 6 anni che prevede interventi edilizi sulle strutture delle amministrazioni pubbliche per consolidare e migliorare la rete dei servizi educativi per l'infanzia."Il ministero dell'Istruzione ripartisce i fondi per il sostegno agli asili nido integrati didatticamente con le scuole materne ma la programmazione relativa a questi fondi è regionale - hanno spiegato Pizzimenti e Rosolen - e, con questa delibera, utilizziamo le risorse per interventi sugli edifici di proprietà comunale che hanno espresso la necessità di avere finanziamenti per i lavori necessari all'ottenimento del certificato prevenzione incendi".Le strutture individuate e segnalate al Miur per il finanziamento con i fondi assegnati alla Regione sono 10; si tratta di sei asili nido a Trieste (Zucchero filato, Trecasette/Colibrì, La scuola del sole, L'arcobaleno/Piccoli passi, Acquerello, Semi di mela), due a Gorizia (Via San Michele e Viale Virgilio), uno a Cordenons (Asilo nido) e uno a Sacile (Arcobaleno Nicholas Green) per un totale di 4.515.116,00 euro.Le tempistiche relative all'inizio e fine lavori saranno stabile con decreto regionale e saranno valutati i cronoprogrammi presentati dagli enti solo dopo aver ottenuto i fondi dal Miur. La delibera prevede anche la trasmissione al Miur del piano d'azione. ARC/LP/ep