Forze Armate: Fedriga, Lagunari grande esempio di professionalità

Portogruaro (Ve), 22 set - "Sono onorato di aver preso parte al tredicesimo raduno nazionale dell'associazione Lagunari Truppe Anfibie, non solo perché il reggimento Lagunari Serenissima è uno dei reparti d'eccellenza delle nostre forze armate, che spicca per il forte spirito di corpo, per il coraggio e per la totale abnegazione dei suoi uomini, ma anche perché i baschi verdi hanno saputo affrontare con estrema professionalità la sfida delle missioni di pace all'estero".Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine del 13. raduno nazionale Lagunari a Portogruaro (Venezia), ricordando come Bosnia-Herzegovina, Kossovo, Iraq, Libano e Afghanistan sono infatti stati testimoni, negli ultimi 20 anni, dei Lagunari in azione che hanno messo in pratica soluzioni innovative di carattere sia operativo che tecnologico al fianco dei più blasonati reparti d'élite, raccogliendo profonda ammirazione e unanimi riconoscimenti a livello internazionale."In questo momento di festa - ha aggiunto Fedriga - rivolgo un sentito ringraziamento all'associazione Lagunari Truppe Anfibie che da molti anni porta avanti una infaticabile ed encomiabile opera di collegamento fra le diverse generazioni di Lagunari; uomini che, in differenti momenti storici, sono sempre rimasti al servizio delle istituzioni".Fra le attività dell'associazione che il governatore ha voluto sottolineare vi è quella di Protezione civile di contrasto ai rischi di natura idraulica, idrogeologica e di inquinamento marino."Sono convinto che realtà come l'associazione Lagunari Truppe Anfibie diano sostanza concreta a valori come il senso civico e lo spirito di appartenenza al proprio territorio, fondamentali per aiutare a formare cittadini sempre migliori", ha concluso Fedriga. ARC/LP/fc