Maltempo: Giunta Fvg attiva risorse umane, oltre 900 al lavoro

170 fra manutentori e operai si aggiungono ai 750 volontari PCPordenone, 30 ott - Sono circa una sessantina i manutentori del Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione nonché 110 i cantonieri ed operai di Fvg Strade che la Regione ha messo a disposizione della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia per garantire gli interventi di sgombero materiali e il ripristino della viabilità nelle zone colpite dal maltempo che in questi giorni ha interessato il nostro territorio.La decisione, su proposta degli assessori Stefano Zannier e Graziano Pizzimenti, è stata presa oggi nel corso della seduta straordinaria della Giunta regionale. Durante i lavori, l'Esecutivo, oltre a fare il punto della situazione, è entrato in alcuni dettagli operativi delle operazioni di emergenza, al fine di incrementare il numero di uomini e mezzi per riportare quanto prima alla normalità la situazione nelle zone alluvionate.I 170 uomini, coordinati dalla Protezione civile regionale, andranno così ad aggiungersi ai 750 volontari già attivi nelle operazioni di monitoraggio e interventi sul territorio. A questi verrà poi affiancato il personale e i mezzi delle imprese di pronto intervento che operano lungo le arterie gestite da Fvg strade nonché i sorveglianti della società regionale, addetti al monitoraggio della viabilità.I manutentori dell'area Foreste verranno impiegati per gli interventi emergenziali di alcuni servizi essenziali; tra questi figurano il ripristino della percorribilità di strade comunali interessate dalla presenza di alberature sulla carreggiata, smottamenti, ripristino della funzionalità delle opere di sgrondo delle acque e interventi di ripristino di dissesti idrogeologici.Gli uomini verranno suddivisi in una quindicina di squadre che, nel Pordenonese, opereranno a Erto e Casso, Cimolais e Vito d'Asio. Nella Carnia, invece, saranno attive a Tolmezzo, Lauco, Valle del But, Resia, Forni di Sopra e Tarcento. Il raccordo organizzativo e funzionale degli operai sarà svolto dall'Amministrazione locale che, con il supporto del Servizio competente, li indirizzerà nei luoghi di intervento.I 110 cantonieri e operai messi a disposizione da Fvg Strade saranno invece divisi in 21 squadre e interverranno lungo 22 strade regionali e una statale nell'area pordenonese e udinese interessate dalla presenza di detriti o smottamenti a seguito delle avverse condizioni meteo di questi giorni. Oltre agli uomini saranno operativi anche una sessantina di mezzi tra pale meccaniche ed autocarri. ARC/AL/fc