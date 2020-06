Montagna: Bini-Zilli, Carnia industrial park risorsa per sviluppo Fvg

Amaro, 25 giu - "Il Carnia Industrial Park è una risorsa fondamentale per lo sviluppo della Carnia e dell'Alto Friuli, che punta all'innovazione industriale e promuove l'intera filiera economica territoriale".È questo il messaggio lanciato dagli assessori regionali alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, e alle Finanze, Barbara Zilli, durante l'assemblea dei soci del Carnia Industrial Park che ha approvato, all'unanimità, il Bilancio dell'esercizio 2019 e nominato il nuovo Consiglio di amministrazione che guiderà, sotto la presidenza di Roberto Siagri, il Consorzio nel quadriennio 2020-2024.Bini ha sottolineato che "la reattività e la capacità di dare risposte concrete alle necessità delle imprese e del territorio hanno reso il Carnia Industrial Park un elemento trainante per lo sviluppo dell'economia della montagna friulana. Grazie anche al sostegno della Regione l'Ente ha varato interventi importanti, come quello del nuovo centro logistico che vedrà presto la luce. In questo contesto è infatti importante la presenza di un ente capace di promuovere l'insediamento di nuove realtà e favorire la collaborazione tra imprese per garantire crescita economica e occupazione"."I buoni risultati del consorzio, come quelli di un'impresa, sono la diretta conseguenza dell'operato degli uomini e delle donne che vi hanno dedicato passione e competenza per assicurarne la crescita. Quanto ottenuto dal Carnia industrial park è quindi la dimostrazione che la Carnia ha le carte in regola per accogliere imprese e generare lavoro e occupazione".L'assessore Zilli, ringraziando il presidente uscente Mario Gollino per "l'ottimo lavoro svolto e l'impegno profuso in questi anni" ha confermato che "per la Regione è fondamentale garantire il proprio sostegno all'imprenditorialità nelle aree montane e periferiche, con un'attenzione particolare alla nascita di nuove realtà produttive. In tale contesto il Carnia Industrial Park è quindi estremamente positivo che un asset fondamentale per lo sviluppo del territorio abbia una guida capace e autorevole come quella appena insediatasi e che questa goda del pieno sostegno delle istituzioni. Per favorire lo sviluppo della Carnia e dell'Alto Friuli è infatti fondamentale che i consorzi e le realtà produttive che vi aderiscono collaborino in un'ottica di sistema, cosa che già avviene tra Friuli Innovazione e Carnia Industrial Park, come dimostra l'intesa raggiunta tra questi due soggetti per l'assorbimento del patrimonio immobiliare del Consorzio Innova".Zilli ha inoltre ribadito che "il bilancio appena approvato di Carnia Industrial Park si chiude con un risultato estremamente positivo, che permette di guardare al futuro con ottimismo, nonostante le pesanti ricadute della pandemia da Covid-19 sull'economia della nostra Regione e dell'intero Paese. Oggi è fondamentale rilanciare il parco tecnologico presente in Carnia, ma allo stesso tempo istituzioni e imprese devono continuare a collaborare anche per il miglioramento dell'offerta turistica ed agroalimentare della nostra montagna". ARC/MA/gg