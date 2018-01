Politiche 2018: Sappada nel collegio elettorale di Udine

Sappada, 5 gen - Affrontare le questioni più impellenti, ovvero quelle legate alle prossime elezioni politiche, agli aspetti ammnistrativi e finanziari ma anche l'integrazione dei servizi per le emergenze. Questo l'obiettivo del primo incontro ufficiale tra la Giunta comunale di Sappada, i presidenti della Regione e del Consiglio regionale, l'assessore Fvg alle Autonomie locali e i vertici della Protezione civile dopo l'ingresso in Friuli Venezia Giulia della cittadina montana.Sappada, quindi, viene confermata nel collegio elettorale di Udine per le prossime elezioni politiche del 4 marzo. Garantita, inoltre, la totale prosecuzione dei servizi ai cittadini anche nell'attuale periodo di transizione, a partire dalla pulizia delle strade dalla neve che, per il momento, verrà eseguita da Veneto Strade nell'attesa del passaggio di competenze a Fvg Strade.Ribadito dai vertici della Regione l'alto livello della collaborazione istituzionale stabilita con il Veneto che, il 9 gennaio, si concretizzerà in un tavolo tecnico a Palazzo Balbi per proseguire il trasferimento di competenze già in corso e che tocca trasversalmente tutti i settori della pubblica amministrazione.Inoltre, entro la fine di gennaio verrà sottoposto al Consiglio regionale un disegno di legge urgente che sancirà in maniera chiara tutti gli aspetti normativi legati all'ingresso di Sappada in Friuli Venezia Giulia, tra cui l'inserimento all'interno dell'Unione territoriale intercomunale della Carnia.Dal vertice sono emerse la volontà della Regione di estendere gli interventi manutentivi e migliorativi già previsti sulla SS335 fino a Sappada, ma anche l'intenzione di allargare la copertura del servizio di elisoccorso alla località. ARC/MA/fc