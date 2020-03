Salute: palazzo Regione si tinge di giallo per Giornata endometriosi

Trieste, 27 mar - Domani la facciata del palazzo della Regione in piazza Unità d'Italia a Trieste si tingerà di giallo.La Regione aderisce così alla Giornata della consapevolezza dell'endometriosi, che in Italia si svolge il 28 marzo e che si aggiunge a molte atre iniziative organizzate durante tutto il mese per favorire l'informazione su questa malattia.Su iniziativa del WorldWide Endomarch, in tutto il mondo il mese di marzo è dedicato alla sensibilizzazione verso questa patologia, malattia cronica tipicamente femminile. L'endometriosi, pur essendo ampiamente diffusa tra le donne in età fertile - si stima che una donna su dieci ne sia affetta - è ancora poco conosciuta. ARC/SSA/al