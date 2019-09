Scuola : Zilli, a Villa Santina garantito avvio lezioni a più giovani

Inaugurata struttura prefabbricata per alunni della primariaVilla Santina (Ud), 16 set - "Consentire ai più giovani alunni della Carnia di poter frequentare la scuola primaria a Villa Santina significa soddisfare i reali bisogni della comunità locale, garantendo a tante famiglie il radicamento dei propri figli sul territorio".Lo ha affermato l'assessore al Patrimonio del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, intervenendo all'inaugurazione della struttura prefabbricata di Villa Santina (Udine) che, a fronte dell'inagibilità antisismica dell'edificio originario, è stata realizzata a tempo di record nei pressi dell'ex stazione ferroviaria per garantire la possibilità di iniziare regolarmente l'anno scolastico a quasi 200 bambini."Grazie all'impegno della Giunta Fedriga - ha evidenziato Zilli - è stato possibile reperire le risorse necessarie a dare vita a un piccolo miracolo in perfetto stile Friuli".Per l'intervento complessivo, caratterizzato dalla messa a norma del plesso scolastico e dalla costruzione della scuola provvisoria, la Regione ha infatti stanziato 2 milioni di euro, 500mila dei quali per il prefabbricato dotato di tutti i servizi necessari al regolare svolgimento delle lezioni.Nel corso della cerimonia a cui, tra gli altri, è intervenuto anche il consigliere regionale Luca Boschetti, l'assessore ha ringraziato tutti coloro i quali si sono adoperati per raggiungere "un risultato molto importante che certifica lo spirito solidale e la grande dignità che contraddistinguono i cittadini del Friuli Venezia Giulia". ARC/Red