Sicurezza: Fedriga, confronto con Gabrielli su tutela territorio

Presidio confini, domani richiesta incontro a ministro LamorgesePordenone, 23 gen - "Sul fronte del potenziamento delle politiche di sicurezza in Friuli Venezia Giulia ho trovato la massima collaborazione da parte del capo della Polizia, Franco Gabrielli".Lo ha dichiarato il governatore Massimiliano Fedriga al termine di un incontro svoltosi a Pordenone con il prefetto e direttore generale della pubblica sicurezza, presente in Città in occasione di un convegno dedicato alla multimedialità e sicurezza e tenutosi al Consorzio universitario.Nel cordiale colloquio è stata compiuta una veloce disamina sulle iniziative intraprese dal Friuli Venezia Giulia allo scopo di tutelare l'incolumità dei cittadini, tra cui figura anche il presidio dei confini.Su quest'ultimo argomento Fedriga ha annunciato che, nella giornata di domani, presenterà formale richiesta di incontro a Roma con il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. ARC/AL/ma