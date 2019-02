L'eterna Patty Pravo a Trieste l'1 marzo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Il nuovo Tour Teatrale di Patty Pravo "Red Tour 2019" avrà la sua data di apertura al Teatro Bobbio di Trieste venerdì 1 marzo 2019. "Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo in coppia con Briga, in cui ha presentato il brano "Un po' come la vita", Patty Pravo torna ad esibirsi nei maggiori teatri italiani in un tour che la terrà impegnata per tre mesi da marzo a giugno.

Il tour nei teatri

Il Red Tour prende il nome dal nuovo album dell'artista, pubblicato lo scorso 8 febbraio sull'etichetta Museo dei Sognatori e distribuito da Believe, composto da 10 brani inediti e una cover. Per questo nuovo lavoro discografico, l'artista ha lavorato con autori del calibro di Frank Del Giudice, Giuliano Sangiorgi, Ivan Cattaneo, Giovanni Caccamo, Antonio Maggio e Fulvio Marras.

Il nuovo disco

In questo disco, è contenuta anche una canzone scritta da Franco Califano, "Io so amare così". Inoltre, l'album contiene anche una nuova versione de "Il paradiso", celebre brano firmato da Mogol e Lucio Battisti. Sul palco l'artista non macherà naturalmente di rievocare i grandi classici con cui ha conquistato intere generazione nel corso della sua lunghissima carriera iniziata negli Anni Sessanta. La data di Trieste sarà la data inaugurale del Tour: la prevendita è ancora attiva sia su Ticketone che su Vivaticket, online e nei punti vendita abilitati".