Oltre 27 milioni in formazione: accesso ai corsi per 4.150 under 18

Per l'anno formativo 2018-19 la Regione investirà 27.615.000 euro nello sviluppo di percorsi di istruzione e formazione professionale (ordinari e da realizzarsi in modalità duale) funzionali al conseguimento da parte degli allievi non ancora maggiorenni di qualifiche e diplomi professionali. La decisione è stata assunta dalla Giunta Fedriga su proposta dell'assessore a Istruzione e Formazione, Alessia Rosolen, garantendo così l'accesso ai corsi a 4.150 under 18

. Parallelamente, la Regione prevede l'attuazione di attività di supporto all'effettivo esercizio del diritto allo studio degli allievi minorenni iscritti ai percorsi e di quelli in situazione di svantaggio, che saranno sostenute con 1.300.000 euro.