Governo, De Monte (Pd): «Tra Lega e M5s alleanza politica a tutti gli effetti»

«Non si capisce se le dichiarazioni dei leghisti e dei grillini del Fvg siano più patetiche o imbarazzanti. Quella tra Salvini e Di Maio è un’alleanza politica a tutti gli effetti: negarlo è pura ipocrisia». Lo afferma l'eurodeputata del Pd Isabella De Monte, sottolineando che «a Roma l'abbraccio leghista al M5S è forte e avvolgente, e darà vita a un governo di destra con conseguenze evidenti anche in Fvg».

Secondo De Monte «i grillini nostrani devono salvare la faccia davanti ai propri elettori, provano a farsi legittimare da una manciata di voti online e dalle firme di qualche banchetto, ma la realtà è un'altra: è cominciato l'avvicinamento tra i due partiti sui territori. E allora chiediamo ai grillini in Fvg che cosa faranno: terranno gli occhi aperti in regione e lasceranno correre a Roma? Si sdoppieranno all'occorrenza?».

«L'accordo di governo tra Lega e M5S sarà un cappio al collo per il Fvg - osserva De Monte - tra minori entrate e rischi seri per la nostra Autonomia. Il Pd dovrà fare una opposizione durissima, e abbiamo buone ragioni per credere che saremo l'unica opposizione al blocco di potere che si prepara a governare la regione».