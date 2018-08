Ater, Santoro a Giacomelli: «Pronti a collaborare su via Margherita»

"Piena disponibilità a trovare una soluzione condivisa per la complessa situazione dei condomini di via Margherita a Trieste, che non possono essere privati del loro diritto a causa di un intreccio burocratico che risale al Governo Militare Alleato e che finora non è stato possibile sciogliere". È la posizione della consigliera del Pd Mariagrazia Santoro, dopo che il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Claudio Giacomelli, ha annunciato che depositerà un'interrogazione intesa a evitare conseguenze negative ai condomini di uno stabile passato dalla Provincia di Trieste all'Ater.

Situazione "ereditata"

«Era stato accertato - aggiunge Santoro - nell'ultimo scorcio di legislatura che la Regione aveva ereditato una situazione su cui si era espressa anche la Corte di Cassazione. È giusto che il Consiglio e la Giunta operino per contribuire a sanare una situazione che da troppo tempo si sta trascinando».