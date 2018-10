Biciclette, Pd Trieste: "Più rastrelliere davanti a scuole e istituti sportivi"

Una maggior presenza di rastrelliere per biciclette "vicino alle strutture frequentate dai giovani come scuole, ricreatori e impianti sportivi". È quanto chiede la mozione dei consiglieri comunali Giovanni Barbo, Fabiana Martini e Marco Toncelli (Pd).

Le richieste

Presentato stamattina, martedì 2 ottobre, il documento chiede inoltre agli assessori competenti di “verificare, almeno per le zone non sottoposte a vincoli da parte della Sovrintendenza, la possibilità di collocare modelli più economici rispetto a quelli attualmente previsti, per ottenere una maggior diffusione delle rastrelliere e incentivare i soggetti privati che volessero farsi carico di una loro collocazione”. Si richiede inoltre “l’inserimento di rastrelliere per le biciclette ogniqualvolta vengano esegiuiti lavori di ristrutturazione degli edifici che ospitano istituti scolastici e ricreatori comunali e lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi”.

Un orientamento favorevole

“Ho sempre ritenuto che la mobilità sostenibile sia una delle sfide importanti del futuro – dichiara Barbo -, per questo ben volentieri abbiamo raccolto la segnalazione di alcuni genitori che mi segnalavano l'opportunità di prevedere una maggior presenza di rastrelliere per luoghi frequentati dai più giovani, che così possono avere uno stimolo in più ad abituarsi fin da piccoli all'uso del mezzo”. Il consigliere dichiara inoltre che la mozione “ha trovato stavolta un orientamento favorevole, con le dovute cautele del caso (leggi: Sovrintendenza) anche da parte dell'Assessore Polli”.