Regionali: chiusura della campagna elettorale del centrosinistra

Oggi, venerdì 27 aprile, la coalizione di centrosinistra chiuderà la campagna elettorale per le elezioni regionali a Trieste, alle ore 17.30 in piazza Cavana, tra comizi, musica e brindisi con militanti e simpatizzanti. Sarà presente il candidato presidente Sergio Bolzonello, i candidati al Consiglio regionale di tutte le forze della coalizione, dirigenti e volontari.

«Sarà la nostra festa tra la gente – sottolinea il segretario regionale del Pd Fvg Salvatore Spitaleri -. Mentre il centrodestra fa a gara a chi sfoggia il vip più vip, noi vogliamo chiudere assieme alle tante persone che, ancora una volta, hanno dato il loro prezioso contributo in queste settimane, e a coloro che hanno voglia di parlare di Fvg e del futuro della sua gente».