Giunta, Bucci: «Smacco agli elettori di Forza Italia». Savino: «Solo una visione globale ci può salvare»

Divergenze all’interno di Forza Italia sulla composizione della giunta regionale, in particolare su Alessia Rosolen.

«Rosolen in Giunta Fedriga: una scelta inopportuna che umilia gli elettori di Forza Italia. Un vero peccato, ecco come rovinare una buona partenza attesa da tanti» - ha affermato ieri su Facebook Maurizio Bucci aggiungendo: «Ora la Lega deve scegliere con chi stare e governare, o con una coalizione coesa nel rispetto di tutti o servire al tavolo del mai tramontato friulano Sen. Feruccio Saro».

«Qualche domanda sulle nomine di qualche assessore regionale va fatta - ha scritto Piero Camber su Facebook -. 5 anni di Serracchiani li abbiamo avuti grazie soprattutto a Bandelli/Rosolen. Comunque non eletti».

«Bocciati ben 3 volte di seguito dagli elettori... premiati dalla Lega con un assessorato - accusava il forzista.

Sandra Savino, la coordinatrice Friuli Venezia Giulia per Forza Italia tenta di riportare i suoi sulla retta via ed evitare rotture in consiglio e giunta regionale dopo le nomine di Fedriga.

«La polemica - afferma Savino in un post sulla sua pagina Facebook - è il rifugio del debole e di chi non ha capacità critica. Abbiamo portato in giunta professionalità di livello incontestabile per esperienza e cultura. Chi non lo capisce è servo di una mentalità distruttiva e non costruttiva. Il nostro obiettivo era di offrire a questa giunta il contributo di profili preparati, esperti, competenti: quello che serviva per rimettere in cammino il Fvg».

«Riccardi è uno dei politici più preparati che la Regione possa vantare. Tiziana Gibelli ha un curriculum di levatura internazionale. Che altro c’è da aggiungere?».

«A chi, poi, - continua la coordinatrice - lamenta la necessità di dare garanzie alla rappresentanza territoriale rispondo: ma vogliamo uscire dalle logiche di campanile? Siamo in poco più di un milione di abitanti, un quartiere di Roma, come si usa dire. E pensiamo che rispondere a visioni paesane sia una risposta? Ci rendiamo conto che o siamo in grado di fare massa critica, coesa e coerente, oppure saremo fagocitati da realtà che sono almeno sei volte più grandi del Friuli Venezia Giulia?»

«Il Fvg - conclude Savino - ha una sola strada da percorrere ed è quella dell’unità, della coesione, di una progettualità comune. Nessuna delle componenti regionali sarà esclusa se ragionerà con un obiettivo unitario. Non abbiamo alternative: uniti, con il nostro porto, la pianura e la montagna possiamo farcela. Se ognuno pensa al suo orto possiamo già ritenerci inglobati in un’altra realtà».

Nel frattempo arriva anche il positivo tweet del vicepresidente con deleghe a Salute, Politiche sociali, Disabilità e Protezione civile Riccardo Riccardi, presente ieri insieme al presidente Massimiliano Fedriga, all'arrivo del Giro d'Italia sullo Zoncolan: «I team vincenti scalano le montagne più ardue».



Seguici su Facebook: Potrebbe interessarti: http://www.triesteprima.it/politica/bomba-sulla-giunta-fedriga-da-camber-fi-bandelli-rosolen-bocciati-tre-volte-e-premiati-dalla-lega.html Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/pages/TriestePrimait/34456368401

“