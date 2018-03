Elezioni 2018: code all'ufficio elettorale per ritirare la tessera

Il Comune di Trieste informa che chi non avesse ancora ritirato la propria Tessera Elettorale o l'avesse smarrita o avesse esaurito gli spazi per la certificazione del voto potrà recarsi presso l'Ufficio Elettorale comunale, Passo Costanzi 2, I° piano (Palazzo dell’Anagrafe), che oggi ha registrato un'altissima affluenza. Per ritirarla o chiederne un duplicato o il rinnovo, l'ufficio è aperto nei seguenti orari:

Venerdì 2 e sabato 3 marzo dalle 8.30 alle 19.00;

Domenica 4 marzo dalle 7.00 alle 23.00, stesso orario dei seggi.