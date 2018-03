Elezioni 2018: FVG oltre il 63%, Trieste maglia nera (FOTO)

Un'affluenza ben superiore alle aspettative, quella del Fvg, oltre il 63%, ben oltre media nazionale del 58%. Questi i dati aggiornati alle 19 di domenica 4 marzo, unica giornata di voto per le elezioni politiche del 2018. Tra i singoli comuni in Fvg Trieste guadagna la maglia nera con il 61,95%, Gorizia prima al 64,41%, seguita da Udine al 63,43 e Pordenone al 62,89. Si registra in Italia una maggiore affluenza al nord rispetto al sud.