Elezioni 2018: un milione di votanti in Fvg

L'Italia va alle urne, per la prima volta con il Rosatellum. Una giornata sola di voto, dalle 7 alle 23, per eleggere 618 deputati e 309 senatori più 2 deputati e 6 senatori eletti dalla circoscrizione degli italiani all’estero. Il Fvg eleggerà 20 parlamentari, di cui 13 deputati e 7 senatori, i primi eleggibili da tutti i maggiorenni (scheda rosa), e i secondi da chi ha superato i 25 anni (scheda gialla).

In Fvg i potenziali elettori sono 950.403 alla Camera e 886.249 al Senato. In provincia di Trieste, per Montecitorio saranno 184.099 e 172.488 per Palazzo Madama. In provincia di Gorizia gli elettori sono invece 108.571 alla Camera e 101.209 al Senato. La provincia con più elettori è quella di Udine con 421.624 convocati al voto per la Camera e 393.209 a quello per il Senato. Infine, la provincia di Pordenone con 236.109 elettori alla Camera e 219.334 al Senato. Le cifre nazionali si attestano invece a oltre 46 milioni di elettori per i deputati e poco meno di 43 milioni per i senatori.

La legge elettorale, che non prevede premio di maggioranza, espone al rischio dell'ingovernabilità, in quanto nessuno dei tre poli potrebbe raggiungere un numero di seggi necessario a governare senza allearsi con un avversario.

Si sfideranno la coalizione di centrodestra formata da Forza Italia con Silvio Berlusconi, la Lega Nord di Matteo Silvani, i Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni e Noi con l’Italia-Udc, il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio, e il Pd di Matteo Renzi. Per quanto riguarda i collegi uninominali (232 alla Camera, 116 al Senato), per i voti ricevuti a livello regionale al Senato sarà adottata una ripartizione proporzionale, mentre per la Camera si procederà a livello nazionale. In Fvg (22 liste alla Camera, 20 al Senato), con 7 uninominali sulle due schede (5 alla Camera e 2 al Senato), la grande sfida sarà tra Riccardo Illy e Laura Stabile e tra Debora Serracchiani e Renzo Tondo.

Per poter esercitare il diritto di voto i cittadini dovranno esibire un documento di riconoscimento valido assieme alla tessera elettorale personale. Sarà considerato nullo il voto disgiunto: ossia non è possibile scegliere un candidato uninominale e una lista collegata a un altro candidato uninominale. Tre, le modalità di voto previste: si può tracciare un segno su una delle liste, e il voto sarà attribuito anche al candidato uninominale corrispondente, oppure apporre una croce sia sul nome del candidato uninominale che su una delle liste a lui collegate, infine tracciare un segno solo sul nome del candidato uninominale. Se sostenuto da una sola lista, il voto si trasferisce anche alla lista; se sostenuto da più liste, i voti al candidato uninominale vengono distribuiti tra le suddette.