Elezioni Fvg, Bolzonello: «Opposizione di controllo e propositiva»

Un'opposizione centrata «molto sui contenuti, non ideologica, non fine a sé stessa». È quanto promette Sergio Bolzonello, candidato alla presidenza della Regione e eletto consigliere. «Come è mia consuetudine - ha dichiarato subito dopo aver stretto la mano al neo presidente eletto Massimiliano Fedriga - tendo a costruire e non a demolire, perché a demolire si sta due secondi e a costruire molto di più: ritengo che il ruolo dell'opposizione sia quello di controllo, ma anche quello di proposta».