Elezioni regionali, Fedriga(LN): «Non farò mai una battaglia di carattere personale»

«Per il Friuli Venezia Giulia si sta ancora discutendo come per alcune altre regioni, il tempo è oggettivamente più lungo visto che si voterà il 29 aprile e non il 4 marzo». Queste le parole del segretario della Lega Nord Fvg Massimiliano Fedriga riguardo le candidatura del centrodestra per le prossime elezioni regionali, durante un'intervista a Ring in onda su Telequattro.

«Spero -continua - che si sceglierà la persona che meglio può rappresentare la coalizione. Ho sempre detto di essere a disposizione, ma non farò mai una battaglia di carattere personale. Penso che la squadra di centrodestra sia forte e l'idea che qualcuno possa giocare sul futuro dei cittadini del Friuli Venezia Giulia dicendo o io o bruciamo tutto mi sembra scorretto e non mi sembra buona politica».

«Non escludo -conclude Fedriga - che si possa arrivare a una decisione dopo il 4 marzo, anche se mi auguro avvenga prima».