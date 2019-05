Skupaj trionfa a Sgonico, Monica Hrovatin rieletta sindaca

Monica Hrovatin, appoggiata dalla Lista Skupaj/Insieme è la nuova sindaca di Sgonico/Zgonik. A votare per la lista e quindi a scegliere la Hrovatin sono stati in totale 767 elettori, pari al 64, 67 per cento del totale. Giorgio Wittreich candidato della Lega ha portato a casa 179 voti, per una percentuale pari al 15,09. Dimitri Zbogar della Slovenska Skupnost è stata votata per 110 volte, raggiungendo così il 9,27 per cento.

Fanalini di coda invece risultano Forza Italia con il candidato sindaco Marco Vascotto (79 voti, 6,66 per cento) e il TLT con Edvard Zerjal che ha incassato 51 voti, pari al 4,30 per cento. Per Monica Hrovatin si tratta di una riconferma a prima cittadina del comune carsico.