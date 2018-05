FdI: lo Sportello del cittadino ritorna in via Rismondo

Dopo aver continuato ad offrire il proprio servizio gratuito ai cittadini italiani anche sotto periodo elettorale, grazie al modulo Seed Box allestito in piazza della Borsa, lo Sportello del Cittadino si ferma in questa settimana contraddistinta dal ponte del primo maggio per organizzare la riapertura, da lunedì 7, presso la sede di Fratelli d’Italia di via Rismondo 4/a.

Dalla segreteria provinciale si approfitta per ringraziare i propri elettori: «Ancora una volta nella circoscrizione di Trieste abbiamo superato la soglia del 6%, secondi solo a Pordenone. Questo esito ci consente di sperare nell’elezione del nostro esponente più votato, Claudio Giacomelli con 1181 preferenze. Congratulazioni comunque a tutti quanti i candidati che hanno ottenuto ottimi risultati contribuendo alla causa del partito».