Ferriera, Moretti (Pd): «Slogan maggioranza solo promesse»

«Con il passare del tempo le carte si scoprono e gli slogan da campagna elettorale anziché diventare fatti, rimangono solo vaghe promesse». A dirlo è il consigliere regionale del Pd, Diego Moretti, commentando l’istituzione di tavoli tematici sulla Ferriera annunciati da Fedriga.

«Dov'è finita la tanto propagandata chiusura dell'area a caldo?» si chiede l'esponente dem ricordando la recente approvazione da parte della maggioranza in IV commissione della petizione “Ferriera di Servola (Trieste): dismissione e riconversione dell’area a caldo”. «L'accoglimento della petizione, che prevedeva l’impegno del presidente a mettere in atto immediatamente le procedure per la dismissione dell’area a caldo della Ferriera e la sua riconversione, era solo una messa in scena della maggioranza per non smentirsi sulle promesse di chiusura dell’area a caldo fatte in campagna elettorale? Fin dall'inizio questa era una nostra preoccupazione e ora a quanto pare iniziano a cadere i primi veli».

Secondo Moretti, «la maggioranza cede alla propaganda prendendo in giro i cittadini. Noi restiamo convinti del fatto che il tema vada approfondito in maniera seria: i tavoli possono essere uno strumento utile, ma non vanno illusi i cittadini di Servola. Questo è quello che ci pare stia facendo la Giunta».