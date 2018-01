Passerella ciclopedonale sul Rio Ospo, Fiab: «Necessaria ed urgente»

Fiab Trieste, associazione di ciclisti urbani e cicloturisti, ritiene che sia necessario ed urgente realizzare una passerella ciclopedonale sul fiume Rio Ospo e sostiene la richiesta fatta dal Comune di Muggia alla Regione per un finanziamento per la realizzazione di quest'opera .

«La passerella -spiega l'associazione -risolverebbe un serio problema di sicurezza per i ciclisti e i pedoni che devono ora attraversare il ponte esposti ai pericoli dovuti alla sede stradale strettissima e senza banchina in corrispondenza di un traffico di mezzi motorizzati molto intenso».

«Come ha giustamente ricordato il Vice Sindaco di Muggia Bussani la passerella è strategica perché si trova all’incrocio di una serie di percorsi ciclistici: la ciclovia di valenza internazionale EuroVelo 8 che collega Cadice da Atene correndo lungo la costa mediterranea, la ciclovia adriatica Fvg2 che va dalla Puglia al Friuli Venezia Giulia e l'importante direttrice locale Trieste-Muggia strategica sia per il traffico ciclistico locale che per collegare Trieste alla ciclovia Parenzana».

A questo proposito la Fiab Trieste ha presentato alcuni mesi fa uno studio di fattibilità tecnico e la richiesta ai rispettivi Comuni di realizzare un collegamento ciclabile Trieste-Muggia. Fiab sottolinea che la scelta del percorso più breve, lungo via di Trieste, si rende necessaria per realizzare un percorso lineare, attraente e sicuro e per evitare a chi pedala soprattutto da Muggia a Trieste, lunghe e inutili deviazioni sul territorio. Fiab si auspica che il Comune di Muggia contemporaneamente alla passerella su Rio Ospo si attivi a breve per progettare e realizzare questo importante e necessario collegamento ciclabile.