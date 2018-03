Wärtsilä e Flex, CasaPound: «Non possiamo accettare che spostino la produzione oltre confine»

Nelle ultime mattinate intorno alle 5:30 un gruppo di militanti di CasaPound ha volantinato davanti ai cancelli della Wartsila e della Flex per esprimere solidarietà agli operai delle rispettive aziende.

«Non possiamo accettare - afferma il gruppo - che due realtà così importanti come Wartsila e Flex possano spostare la propria produzione fuori dai confini nazionali. Dopo il caso della Moncler, della Whirpool e della Embraco, ecco che anche su questa questione cala lo spettro della delocalizzazione».

«Non solo rifiutiamo questo sistema, volto solo a guardare al profitto generando dumping sociale, ma non accettiamo che lo Stato permetta lo smantellamento delle realtà produttive sane del nostro paese. Abbiamo voluto esprimere la nostra solidarietà e vicinanza ai lavoratori della Wartsila e della Flex, specie a quelli che già hanno lasciato o presto lasceranno il loro posto di lavoro, affianco ai quali vogliamo lottare affinché nulla venga spostato in Paesi pronti a fare concorrenza sleale sul costo della manodopera».

«Vogliamo difendere la professionalità e le conoscenze dei nostri lavoratori e difendere esclusivamente gli interessi nazionali. A chi oggi pensa di trasformare l’Italia in un paese di disoccupati, diciamo che noi non ci stiamo. Crediamo che la priorità del nostro Paese sia quello di difendere gli interessi dei lavoratori italiani, senza subire più imposizioni da un’Europa concentrata su logiche economiche e non sugli interessi del popolo Italiano».

«Ogni anno - conclude CasaPound - perdiamo migliaia di posti di lavoro senza che le istituzioni facciano alcunché, salvo esprimere a posteriori la propria falsa solidarietà. Per noi la frase “prima gli italiani” non è solo uno slogan, ma una missione. Per questo crediamo che non solo la produzione debba restare in Italia, ma che lo Stato debba assicurare con ogni mezzo gli interessi esclusivi dei lavoratori».