Elezioni regionali, Grim (Pd): «Bolzonello candidato forte e credibile, scelta unanime»

«È Sergio Bolzonello è il nostro candidato alla presidenza della Regione. È stato investito dall’Assemblea regionale del partito dopo un ampio coinvolgimento della base, e lo abbiamo ribadito ieri sera in segreteria regionale». Lo afferma la segretaria del Pd Fvg, Antonella Grim, dopo la riunione di segreteria del partito regionale che si è svolta ieri a Palmanova (Udine).Tra i temi all’ordine del giorno, il percorso in vista delle elezioni politiche e regionali.

«Per le regionali abbiamo un candidato forte e credibile – sottolinea Grim – sul quale c’è stata la convergenza di tutte le anime del nostro partito, e con cui abbiamo iniziato, alla fine dello scorso anno, una serie di incontri mirati e costruttivi sul programma con le altre forza di centrosinistra».

«Ieri in segreteria – evidenzia Grim – abbiamo ribadito la necessità di passare ora a una seconda fase nella costruzione delle alleanze, con ulteriori incontri che vadano a cementare quanto già avviato a fine anno. Siamo stati noi a promuovere i confronti con tutte le forze politiche che hanno governato con noi, mostrando sempre piena disponibilità al dialogo con tutti, per tentare di costruire una coalizione di centrosinistra ampia e plurale, basata su contenuti forti e condivisi. Ieri sera abbiamo quindi ribadito la nostra volontà di chiedere nuovamente un incontro con gli esponenti Fvg di Liberi e Uguali». Relativamente alle vicenda che ha coinvolto l’ex presidente della Regione Riccardo Illy e la sua Giunta, di cui si è discusso ieri a Palmanova, Grim spiega che «data la caratura e il profilo di una figura come quella di Riccardo Illy, da sempre inserita nell’alveo del centrosinistra, c’è da parte di tutto il partito la massima soddisfazione per la sentenza di assoluzione e l’auspicio che Illy possa dare un contributo proficuo e prezioso al Pd e al centrosinistra in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, all’interno del percorso che stiamo tracciando».