Regionali, Autonomia Responsabile: incontro con Renzo Tondo in piazza della Borsa

«Sabato avrai la possibilità di incontrare il tuo rappresentante a Roma, Renzo Tondo». Autonomia Responsabile Fvg annuncia così su Facebook l'incontro con Tondo sabato 14 aprile alle ore 15 in piazza della Borsa.

«In questo incontro - viene spiegato nell'evento - verranno raccolte le problematiche della città da affrontare direttamente a Roma e le prospettive per la nostra regione. In più avremo la possibilità di sentire i nuovi sviluppi per il futuro governo di Roma».

«L'incontro è aperto a tutti vi aspettiamo numerosi nello stand di Autonomia Responsabile collocato al centro di Piazza della Borsa»