Legittima difesa, Fedriga: "Legge necessaria a non fare diventare le vittime i colpevoli"

E' "inaccettabile che chi subisce un reato per lo Stato diventi un colpevole da perseguire ed è inaccettabile che vengano messe sulla graticola in un processo delle persone che stavano semplicemente in casa propria: un Paese civile non può fare diventare dei cittadini che non hanno avuto una tutela del pubblico dei colpevoli per lo Stato e essere incriminati e magari essere messi in galera". Sono queste le dichiarazioni del presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ospite di UnoMattina su Raiuno. "Il testo che è in discussione alla Camera - scrive e riporta l'Ansa - e che credo verrà approvato entro fine marzo anche al Senato, diventando legge, è chiaro e non tocca minimamente la questione delle armi", ha aggiunto Fedriga. Il "principio di sicurezza deve essere garantito - ed è fondamentale che lo sia - dalle Forze dell'ordine". Questa, infatti, conclude, "non è una legge che serve a garantire maggiore sicurezza, è una legge che serve a non fare diventare le vittime i colpevoli"