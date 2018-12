Coop fallite, Sergo-Ussai (M5S): "Verso un fondo per i soci truffati"

“Dopo quattro anni di bocciature in Consiglio regionale, la Giunta Fedriga dà ragione al Movimento 5 Stelle sulla necessità di istituire un fondo per i soci truffati delle Cooperative fallite che hanno perso tutti i loro risparmi, a partire da chi ne ha più bisogno, come da noi proposto sin dal 2014".

Questo il commento dopo l’annuncio dell’Assessore Zilli, dei consiglieri regionali M5S Sergo e Ussai, che esprimono soddisfazione perché la Giunta ha mantenuto l’impegno assunto con l’accoglimento del loro Ordine del Giorno approvato a luglio.

“Attendiamo di leggere il testo che verrà presentato in aula la prossima settimana per capire come funzionerà il fondo, chi potrà beneficiarne e con quante risorse. L’unica cosa che ancora non riusciamo a comprendere è come la Regione, che ha il compito di vigilanza sulle cooperative, non si sia ancora costituita parte civile nei processi penali in corso. Ricordiamo che fino ad ora gli unici soldi spesi dall’amministrazione regionale sono stati quelli per pagare gli avvocati contro i soci prestatori.” Hanno concluso i consiglieri pentastellati.