Manovra, De Monte: «Governo impoverisce gli italiani»

«Questa manovra impoverirà gli italiani perché è una bastonata ai risparmi: staremo a vedere cosa succederà a mutui e finanziamenti. M5s e Lega rischiano di sfasciare il bilancio pubblico e di farci sbattere contro il muro». Lo afferma l’eurodeputata dem Isabella De Monte, commentando il via libera del Consiglio di ministri alla nota di aggiornamento al Def, con l’intesa su un deficit al 2,4%.

Secondo De Monte «le parole che descrivono questa manovra sono tre: evasione, assistenzialismo e debito, che ricadrà soprattutto sulle spalle delle famiglie e dei giovani. Di Maio e Salvini stanno mettendo a serio rischio il Paese per sfamare il proprio elettorato. Mi chiedo se lo stiano facendo fregandosene delle conseguenze o se stiano piuttosto cercando un facile scontro con l’Europa per poterle poi addossare ogni colpa e fare una bella campagna elettorale antieuropea».

«I signori sovranisti e populisti che abbiamo al governo – sottolinea De Monte – ci avevano raccontato che avrebbero tagliato sprechi e tolto soldi ai potenti, e invece benedicono gli evasori fiscali, riempiono le casse ai super ricchi con la flat tax e massacrano i giovani: per loro nella manovra non c’è nulla. Resta anche da capire – conclude De Monte - il ruolo del premier Conte e del ministro Tria, che non sono al Governo per fare le comparse».