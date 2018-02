Melara, Tozzi-Pesarino Binazza (FI): «M5s scredita il centrodestra su una piccola parte del progetto solo per propaganda elettorale»

«Rimaniamo sorpresi da questa dichiarazione fatta dal M5s, che fino ad oggi, davanti alle votazioni su tematiche di sicurezza, vedasi mozione di Forza Italia sul rifacimento del giardino di Strada di Guardiella e su l’installazione di videocamere per la sorveglianza e il controllo del territorio proposta da tutto il Centro Destra, hanno sempre espresso il loro voto contrario. Adesso su un progetto che riguarda la riqualificazione del complesso di Melara, di una spesa che si aggira intorno a 18 milioni di euro, e che comporta un’impegno importante sia da parte del Comune che da parte Ater, il M5s si sofferma su una piccola parte e non sulla parte importante che preme di più ai residenti, quale messa in sicurezza di tutte le parti ammalorate e danneggiate dal tempo e dalla normale usura degli anni, rifacimento in toto dei serramenti, per permettere un miglior isolamento termico, rifacimento dei solai del complesso scolastico e della centrale termica, e altre opere che comporteranno un miglioramento significativo dell’area». Questa la replica al comunicato del M5s sul progetto di riqualificazione di Melara, da parte dei consiglieri Tozzi e Pesarino Binazza di Forza Italia.

«Ricordiamo - affermano i consiglieri - anche che nelle due sedute precedenti a quella fatta con il ViceSindaco, si sono visti gli Assessori Lodi e Polli e il giorno dopo il dott. Ius per quanto concerne parte Ater, descrivere nel dettaglio la mole di lavoro che il progetto prevede ma da parte del M5s nessuna richiesta solo informare la cittadinanza sul cronoprogramma, ma ecco che sul terzo incontro, quello con il Vice Sindaco il M5S attua una mossa al solo scopo di screditare tutto il Centrodestra su una piccola parte e nn sulla sostanza del progetto in essere. Sarebbe opportuno che il M5s non facesse mera propaganda elettorale, viste le vicine scadenze».