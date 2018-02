Aperte le "regionarie" del Movimento 5 stelle: tempo fino al 27 febbraio per candidarsi

«Da oggi, mercoledì 21 febbraio 2018 ciascuno dei soggetti che ritenga di avere i requisiti necessari per avanzare la propria candidatura, dovrà provvedere entro il termine perentorio delle ore 12.00 di martedì 27 febbraio 2018 ad accedere alla pagina di modifica del profilo sul sito del MoVimento 5 Stelle e manifestare, secondo le procedure ivi dettagliate, la propria volontà di avanzare la candidatura. Si precisa che la legge elettorale regionale del Friuli Venezia Giulia esclude che il candidato Presidente possa essere contemporaneamente candidato in una delle liste circoscrizionali». Questo l'annuncio sul blog di Beppe Grillo in vista delle regionali in Friuli Venezia Giulia e Molise.



«Come previsto dallo Statuto, il Capo Politico, sentito il Garante, ha facoltà di valutare la compatibilità della candidatura con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle, esprimendo l’eventuale parere vincolante negativo sull’opportunità di accettazione della candidatura; tale parere vincolante può essere espresso fino al momento del deposito delle liste elettorali.

La lista di coloro che accetteranno la candidatura, che avranno completato tempestivamente la procedura per la formalizzazione della stessa sul sito www.movimento5stelle.it e che risulteranno effettivamente in regola con i requisiti, verrà successivamente sottoposta alla votazione in Rete».