Dimissioni Bellen, Centrodestra: «La Giunta Marzi non rappresenta più la maggioranza dei Muggesani»

«La giunta Marzi non rappresenta più la maggioranza dei Muggesani. Perdendo infatti i 120 voti di Bellen con le sue dimissioni, di fatto la lista “Cittadini per Muggia” si sgretola. Come risultato, noi della Coalizione di Centrodestra pur essendo all'opposizione contiamo più voti rispetto della Coalizione del Sindaco Marzi». Lo affermano i consiglieri del Comune di Muggia Stefano Norbedo, Giulia Demarchi, Andrea Mariucci (Lista Dipiazza-Forza Muggia), Giulio Ferluga (Lega Nord), Nicola Del Conte (Fratelli d'Italia).

«Le dimissioni del Consigliere Bellen - continuano -, a cui va la nostra stima per l'onestà della sua decisione,dimostrano a noi e a tutti i Muggesani che la finta "maggioranza" del Sindaco Marzi è sempre piùdebole e in disaccordo, come si era anche percepito dalle divergenze dei suoi componenti negliultimi Consigli Comunali. Il dissenso in seno alle forze di maggioranza che amministrano Muggia è

infatti assai più diffuso di quanto Sindaco e giunta vogliano far trasparire».

«Bellen, secondo le dichiarazioni del Sindaco, diventa ora inadeguato nonostante fosse ricoperto di

deleghe così importanti quali sport, cultura e protezione civile, conferitegli dal Sindaco stesso un

anno e mezzo fa. Con questo giudizio la maggioranza di centrosinistra non rinnega solo l'ex

assessore Bellen, ma indirettamente "disconosce" tutti gli elettori che lo hanno votato. Ricordiamo

che i voti significano consenso dei cittadini e a conti fatti questo sta venendo a mancare all'attuale Giunta».

«Restiamo in attesa di vedere come il centrosinistra intenda ora ricomporre la sua squadra e ripartire

con l’amministrazione del territorio. Se arriverà un altro assessore esterno, come pare da prime indiscrezioni, si certificherà la scarsa competenza dei Consiglieri di “maggioranza” di centrosinistra inadatti a ricoprire le cariche vacanti, e troppo presi e accecati dalle loro contraddizioni e spaccature interne».

«Per un’ottimale amministrazione di Muggia auspichiamo che Laura Marzi, Sindaco di una debole

coalizione delle sinistre senza una vera maggioranza, comprenda la necessità di dover condividere

la sua azione sempre più con noi Consiglieri del Centrodestra, che abbiamo sempre seguito la linea

di un’opposizione costruttiva e che ad oggi rappresentiamo di fatto in Municipio la maggioranza

degli elettori muggesani».