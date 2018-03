Nue 112, Modica (FdI): «Ricominciamo da capo»

In merito alle segnalazioni dei presunti ritardi delle ambulanze denunciate da vari cittadini a riguardo degli incidenti di viale Miramare e di Largo Barriera, interviene Matteo Modica, candidato al consiglio regionale nella lista di Fratelli d'Italia che dichiara: «Abbiamo oltrepassato ogni limite. È da quasi un anno che denunciamo il malfunzionamento della centrale unica a causa di scelte politiche scellerate che non tutelano il cittadino infortunato e che non hanno mai considerato il pensiero di chi realmente lavora sul campo e a cui dobbiamo fare un plauso. Perché lavorare nell'incertezza con istruzioni poco chiare e non uniformi si ripercuote proprio sul lavoro degli operatori e di conseguenza sul servizio alla cittadinanza».

«Non si scherza sulla "pelle dei cittadini" facendo esperimenti - conclude l'espodente di FdI -; sulla Sanità in FVG ricominceremo da capo, tanto che Fratelli D'Italia in consiglio regionale proporrà la revisione del piano dell'emergenza sanitaria con proposte costruttive e che avvicinino nuovamente la sanità al cittadino».