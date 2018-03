Segnaletica osmize, Grim (Pd): «L’equazione “frasca – insegna stradale” è riduttiva»

«L’equazione “frasca – insegna stradale” è riduttiva. Le osmize sono radicate nella nostra cultura. Sono un tratto caratteristico del nostro territorio. Sono, e sempre più saranno, uno strumento turistico importantissimo e per questo vanno sostenute». Interviene con queste parole Antonella Grim, consigliera comunale, in merito alla circolare diramata da Fvg Strade che vorrebbe far ordine sugli incroci del Carso triestino, su cui vengono affisse le tipiche frasche e fascette rosse delle osmize.

«Sono fiduciosa che con un’attenta sinergia e il coordinamento degli Enti locali si riuscirà a dirimere anche questo passaggio – aggiunge Grim -. Invito, pertanto, Comune e Regione a farsi promotori di un incontro volto a trovare una soluzione».